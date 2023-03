La piddina se la prende contro chi filma le borseggiatrici rom: violenza preoccupante (Di lunedì 13 marzo 2023) Il mondo alla rovescia. L'apoteosi del politicamente scorretto. L'ennesima dimostrazione che, ai tromboni progressisti con la villetta in collina, poco (o nulla) importa della sicurezza dei cittadini. Monica Romano, consigliere comunale del Partito Democratico a Milano, ha scritto ieri un post, sulla propria pagina Facebook, nel quale puntava il dito contro chi filma e diffonde contenuti video delle ormai celebri borseggiatrici della metropolitana meneghina. Secondo l'illuminante pensiero dell'esponente dem, l'emergenza non sarebbe dovuta a donne, spesso di origine rom, che “di lavoro” rubano ciò che non appartiene loro. Ma di chi le riprende, nel tentativo di mettere sul chi va là residenti e turisti. “Quest'abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Il mondo alla rovescia. L'apoteosi del politicamente scorretto. L'ennesima dimostrazione che, ai tromboni progressisti con la villetta in collina, poco (o nulla) importa della sicurezza dei cittadini. Monica Romano, consigliere comunale del Partito Democratico a Milano, ha scritto ieri un post, sulla propria pagina Facebook, nel quale puntava il ditochie diffonde contenuti video delle ormai celebridella metropolitana meneghina. Secondo l'illuminante pensiero dell'esponente dem, l'emergenza non sarebbe dovuta a donne, spesso di origine rom, che “di lavoro” rubano ciò che non appartiene loro. Ma di chi le ri, nel tentativo di mettere sul chi va là residenti e turisti. “Quest'abitudine dire persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine ...

