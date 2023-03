“La partita decisiva per noi sarà a Friburgo”: le parole di Allegri dopo Juventus-Sampdoria (Di lunedì 13 marzo 2023) Un Massimiliano Allegri soddisfatto soprattutto del risultato rispetto all’atteggiamento avuto in campo dalla sua squadra dopo il 4-2 che la Juve ha rifilato alla Sampdoria. Ai microfoni di DAZN dopo il match, Allegri ha subito guardato il rigore sbagliato da Vlahovic e ha iniziato l’intervista parlando proprio del centravanti serbo: “Lì serve fare un centralone, non indirizzarlo”, ha detto riferendosi anche al periodo di poca vena del 9. Poi ha continuato: “Vlahovic ha fatto una buona partita, lui deve rimanere sereno. Ha giocato meglio tecnicamente e non deve fare altro che rimanere calmo perché è uno che va fuori giri come gestione delle energie in partita. Ricordiamoci però che è da solo un anno alla Juve e sta facendo bene e ha le qualità per migliorare. Se riesce ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Un Massimilianosoddisfatto soprattutto del risultato rispetto all’atteggiamento avuto in campo dalla sua squadrail 4-2 che la Juve ha rifilato alla. Ai microfoni di DAZNil match,ha subito guardato il rigore sbagliato da Vlahovic e ha iniziato l’intervista parlando proprio del centravanti serbo: “Lì serve fare un centralone, non indirizzarlo”, ha detto riferendosi anche al periodo di poca vena del 9. Poi ha continuato: “Vlahovic ha fatto una buona, lui deve rimanere sereno. Ha giocato meglio tecnicamente e non deve fare altro che rimanere calmo perché è uno che va fuori giri come gestione delle energie in. Ricordiamoci però che è da solo un anno alla Juve e sta facendo bene e ha le qualità per migliorare. Se riesce ...

