La partecipazione agli utili per i lavoratori | ora anche la Cisl la propone e smonta i pregiudizi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Nei giorni scorsi il segretario generale della, Luigi Sbarra, ha proposto, in un’intervista ad Avvenire, una raccolta di firme per attuare l’articolo 46 della Costituzione, che prevede la possibilità dellae alla co-gestione nelle aziende per i. Tecnicamente non si tratta di una novità, considerando che i parlamentari del Msi presentavano puntualmente ad ogni inizio legislatura analoghe proposte di legge che, però, venivano puntualmente cassate per l’esistenza del perimetro costituzionale, di per sé nella fattispecie un controsenso trattandosi di un articolo previsto proprio nella nostra Carta., una proposta rivoluzionaria Di fatto, però, si tratta di una proposta “rivoluzionaria”, ...