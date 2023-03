La Pallamano Benevento non molla la vetta | battuto il Gaeta Sporting Club

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Lanon arresta la sua corsa inalla classifica del torneo di serie B e si regala un’altra gioia in trasferta. I giallorossi sabato sera hanno espugnato il campo delcon il punteggio di 26-21 nonostante abbiano dovuto fare i conti con dovute defezioni. Mister Andrea Sangiuolo non ha potuto infatti disporre di Pierluigi Formato, Antonio De Luca e Mattia Marro, a cui si è aggiunto un Thomas Russo a mezzo servizio a causa di un problema all’anca. Ennesima prestazione di spessore per i sanniti, che hanno perso solo una volta in questa stagione (al debutto contro il Fondi) e restano dunque inalla classifica insieme alla Polisportiva. “Sono ...

. Appuntamento in trasferta per la, impegnata sabato alle ore 20 presso il Palasport di Fondi per il match contro il Gaeta Sporting Club. I prossimi avversari dei giallorossi hanno raccolto nove punti in nove gare, .... Si chiude con due vittorie e una sconfitta il concentramento di Youth League Under 20 di Conversano per la. I giallorossini si giocheranno le loro chance di qualificazione alle finali nazionali nell'ultimo appuntamento in programma a Pontinia ad inizio aprile, in cui bisognerà ottenere .... Inizia bene il girone di ritorno della, vittoriosa al Pala Ferrara contro il Fondi con un netto 37 - 21 (Primo tempo 19 - 13). Gara senza storia quella contro la compagine laziale, l'unica che era stata in grado di ...

