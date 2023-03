La nuova stangata per le famiglie rischia di essere del 300% | Cosa aumenta e da quando

(Di lunedì 13 marzo 2023) C’è una spesa che adesso potrebbe trasformarsi in un vero e proprio salasso. Ecco distiamo parlando e quali possonoi rincari Ci sono alcune spese che in passato erano scarsamente prese in considerazione poiché legate ad una problematica che si manifestava solo saltuariamente. Ma che oggino si diventare una pericolosa costante che potrebbe pesantemente gravare sui bilanci di migliaia o addirittura milioni di. Aumento dei costi connessi alla siccità storica (AnsaFoto) – ilovetrading.itStiamo parlando dei costi connessi allo stato di siccità: la mancanza di acqua infatti ha effetti immediati sui consumatori italiani traducendosi in una vera e propriaeconomica a causa dei rincari ad essa connessi. E, trovandoci di fronte a quella che può...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JPCK72 : RT @puntodilucescam: - puntodilucescam : - MoniQ_72 : Auto, arriva la nuova stangata: dopo la revisione adesso paghi altri 250€ I Disperazione totale -… - infoiteconomia : Bollette: nuova stangata ad Aprile - Massimo10489625 : ???? @GiorgiaMeloni RITORNANO GLI ONERI DI SISTEMA E TUTTO IL RESTO... Bollette, nuova mazzata. Scendono le materi… -

Il Pos è costato 5 miliardi nel 2022,per le piccole imprese Per affrontare le crisi ... una 'tappa importante dellapolitica industriale'. Mentre per quanto riguarda Ansaldo Energia ...Elly Schlein ha parlato di "generazione del Pd" e ha sottolineato come molti non se facciano ... Altraper concessionari di spiagge e per il Governo Con mio grande stupore ho visto nei ...Larealtà creditizia sarà operativa da lunedì per facilitare i prelievi dei clienti dell'...i nefasti effetti degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed sulla liquidità (...

Siccità, nuova stangata per le famiglie: rischio rincari del 300% Verità e Affari

Gli aumenti record della Rc auto valgono fino al 20%. Secondo le compagnie assicurative è colpa dell'inflazione, che fa aumentare i costi delle riparazioni, ma la stangata così finisce sui cittadini.Il fallimento della Silicon Valley Bank ha causato timori anche in Europa. Si teme un effetto contagio. Cosa è successo e cosa potrebbe succedere ...