La notte degli Oscar 2023: Lady Gaga emoziona con "Hold My Hand". Jamie Lee Curtis è la miglior attrice non protagonista – Il video (Di lunedì 13 marzo 2023) La notte degli Oscar 2023 va in scena al Dolby Theatre di Los Angeles e riserva sempre sorprese. A un anno dallo schiaffo di Will Smith a Chris Rock è operativa una unità di crisi, cui spetterà il compito, nel caso malaugurato di un altro "incidente", di scegliere chi mandare sul palco a parlare e quale messaggio si dovrà dare. L'iconico red carpet della notte degli Oscar in realtà non è «red», rosso, come da tradizione. Per la 95esima notte degli Academy Awards, e per la prima volta dopo più di sessant'anni, è stato scelto il color champagne. Lady Gaga, seduta, con trucco minimalista e vestiti casual, maglietta nera e jeans strappati, ha cantato "Hold my Hand",

