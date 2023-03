“La notte con Nikita”. Sorpresa al GF Vip 7, ha parlato Onestini: e gli altri vipponi stupiti (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di confessioni inaspettate al GF Vip 7, infatti Luca Onestini si è lasciato scappare una frase molto intima indirizzata ad una concorrente del reality show. Tutto è successo nella serata di domenica 12 marzo, ma è da qualche ora che la notizia ha preso il sopravvento e il pubblico ne sta parlando moltissimo. Probabile che anche durante la puntata in diretta, in onda tra qualche ora, l’argomento in questione sarà tirato fuori e vedremo se ci saranno novità che possano rappresentare una svolta. Al momento il dato di fatto è che nel corso di una delle tantissime giornate vissute al GF Vip 7, Luca Onestini ha detto qualcosa di hot ad un’altra coinquilina e tutti sono rimasti a bocca più che aperta. Ricordiamo che lui si è avvicinato moltissimo alla sia ex fidanzata Ivana Mrazova, che è stata nel programma per alcune settimane prima di lasciarlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di confessioni inaspettate al GF Vip 7, infatti Lucasi è lasciato scappare una frase molto intima indirizzata ad una concorrente del reality show. Tutto è successo nella serata di domenica 12 marzo, ma è da qualche ora che la notizia ha preso il sopravvento e il pubblico ne sta parlando moltissimo. Probabile che anche durante la puntata in diretta, in onda tra qualche ora, l’argomento in questione sarà tirato fuori e vedremo se ci saranno novità che possano rappresentare una svolta. Al momento il dato di fatto è che nel corso di una delle tantissime giornate vissute al GF Vip 7, Lucaha detto qualcosa di hot ad un’altra coinquilina e tutti sono rimasti a bocca più che aperta. Ricordiamo che lui si è avvicinato moltissimo alla sia ex fidanzata Ivana Mrazova, che è stata nel programma per alcune settimane prima di lasciarlo ...

