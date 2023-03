La nipote di Sophia Loren | Lucia | è l’immagine sputata dell’amata attrice

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ladista crescendo in fretta e man mano che cresce la somiglianza con la sua famosa nonna è sempre più evidente. La genetica è forte in questa famiglia, come possiamo vedere. per saperne di più su quanto le due donne si assomiglino! Getty ImagesLEGGI DI PIÙ: Ladi Audrey Hepburn, Emma Ferrer, assomiglia esattamente alla sua defunta nonna LEGGI DI PIÙ: I nipoti di Elizabeth Taylor: Eccoli tuttiaveva solo 15 anni quando partecipò al concorso di bellezza Miss Italia del 1950. Da allora l’ha davvero lasciato il segno nel mondo e oggi, a 88 anni, è ancora considerata una leggenda. Ora la suamaggiore ha 16 anni ed è cresciuta nel mondo del cinema e della recitazione. Per ...