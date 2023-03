(Di lunedì 13 marzo 2023) La situazione inè preoccupante ma, per il momento, sotto controllo. In un'intervista all'Afp, il ministro della Difesa Anatolie Nosatii ha parlato del complicato momento che sta vivendo ...

La Moldavia nella morsa di Mosca: “In atto una guerra ibrida per rovesciare il governo” Globalist.it

Moldavia, migliaia in piazza contro il governo per il caro energia: si teme la spinta di Mosca per rovesciare l'attuale governo filo europeo.Anatolie Nosatii, ministro della Difesa: La Moldavia non sta affrontando un «pericolo militare imminente» ma una «guerra ibrida» condotta da Mosca per «rovesciare il potere» filoeuropeo.