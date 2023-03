La moglie di Berardi esulta per il gol e un tifoso della Roma la attacca sul web | ‘Ti auguro di abortire’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 marzo 2023) Francesca Fantuzzi, ladi Domenico, vittima degli hatersrete. Tutto è iniziato quando ieri la donna hato sui social per il gol su rigore del marito all’Olimpico. In questa circostanza che c’è stato chi proprio non ce l’ha fatta dall’astenersi dal più becero, triste e fuori luogo dei commenti, augurandole di abortire. Una modalità tutt’altro che giustificata e giustificabile quella usata dall’utente per sfogare la propria rabbia rispetto all’esitopartita e come se fosse quasi una ‘colpa’ quella di gioire per i risultati del proprio marito. Federica Maini, Miss2022, e gli attacchi sui social: ‘Costretta a rimuovere le foto’ L’odio social verso Francesca Fantuzzi,diMa il rigore non sembrerebbe ...