“La mia coscienza è a posto. Affrontiamo la crisi in modo strutturale”. Meloni si difende dalle accuse

(Di lunedì 13 marzo 2023) Giorgiaha rivendicato il ruolo dell'Italia nel progetto di ridurre le partenze dal nord Africa per abbassare le probabilità di morti in mare

Roma, 13 marzo 2023 "Sulla questione dei migranti e la recente tragedia di Cutro "io e il governo siamo stati accusati di cose raccapriccianti ma laè a posto". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà ...Non è facile, ma il fatto di essere costretta a farlo alleggerisce la". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro. ChigiMIGRANTI - "Sono giorni particolari questi, in cui veniamo accusati di cose raccapriccianti, ma laè a posto" dice il premier. "Più persone partono, più persone si mettono nelle mani ...

Non è facile ma il fatto di essere costretta a fare delle scelte alleggerisce la mia coscienza”, ha detto ancora Meloni Meloni ha parlato naturalmente anche del tema migranti: “Fermare i trafficanti”, ..."In questi giorni siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto", ha sottolineato il premier, ribadendo il concetto che è stato alla base dell'azione di governo in tema ...