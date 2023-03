“La mano sul pacco”. Iva Zanicchi scandalosa in diretta, tutti impietriti in studio (Di lunedì 13 marzo 2023) Iva Zanicchi, la frase scappa davanti alle telecamere di Domenica In. Dopo le polemiche in merito alle battute sconce davanti alle telecamere di Ballando con le stelle, la cantante 80enne è tornata a fare parlare di sè. Ospite nel salotto televisivo domenicale di Mara Venier, insieme ai cinque giurati/investigatori de Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi anima la puntata sotto gli occhi sorpresi dei presenti, conduttrice inclusa. Iva Zanicchi , scandalo in diretta tv a Domenica In. In attesa dello start del programma di Milly Carlucci, Mara Venier ha voluto regalare qualche anticipazione. Nel salotto di Domenica In ecco dunque un’esibizione del Pappagallo sulla falsa riga del format di Milly, ma non solo, perché il gesto di Iva Zanicchi mette in imbarazzo. È successo quando la Venier chiede alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Iva, la frase scappa davanti alle telecamere di Domenica In. Dopo le polemiche in merito alle battute sconce davanti alle telecamere di Ballando con le stelle, la cantante 80enne è tornata a fare parlare di sè. Ospite nel salotto televisivo domenicale di Mara Venier, insieme ai cinque giurati/investigatori de Il Cantante Mascherato, Ivaanima la puntata sotto gli occhi sorpresi dei presenti, conduttrice inclusa. Iva, scandalo intv a Domenica In. In attesa dello start del programma di Milly Carlucci, Mara Venier ha voluto regalare qualche anticipazione. Nel salotto di Domenica In ecco dunque un’esibizione del Pappagallo sulla falsa riga del format di Milly, ma non solo, perché il gesto di Ivamette in imbarazzo. È successo quando la Venier chiede alla ...

