(Di lunedì 13 marzo 2023) Per il terzo anno torna a galla la questione delleallatroppo belle perfatte con un telefono. C'è chi, usando un computer, ha dimostrato che il Samsung Galaxy restituisce a chi scatta unache non rispecchia affatto quella originale: è il telefono a "inventarsi" dettagli....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : La foto alla luna è finta a metà, ma va anche bene così - LaRiccia03 : RT @_vinorosso_: Mandami le foto più belle della luna che hai - glinguaglossa : RT @glinguaglossa: - eiddelz : RT @_vinorosso_: Mandami le foto più belle della luna che hai - mariturbopolla : RT @_vinorosso_: Mandami le foto più belle della luna che hai -

L'utente ibreakphotos ha difatti scaricato dal web unain alta risoluzione del nostro caro ... Come potete vedere giusto sopra, quella a sinistra è l'immagine dellaimpostata da ibreakphotos , ...Antonino Spinalbese in montagna senzaMarì, i follower polemizzano: 'Ma non ti mancava tanto' Aurora Ramazzotti e ladella cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i ...... ecco perché Aurora Ramazzotti e ladella cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: 'Così non va bene' Spinalbese e la bambinaMarì nel corso del weekend è stata ...

La luna e le foto della discordia: l'intelligenza artificiale può essere considerata imbroglio DDay.it

Antonino Spinalbese in vacanza in montagna, ma senza Luna Marì. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è concesso una fuga dalla città a Cortina, insieme ad ...Secondo alcune indagini indipendenti, sembra che lo Space Zoom introdotto da Samsung con il Galaxy S20 Ultra siano falsate usando l'IA.