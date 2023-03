La lezione di Stankovic: la mitezza è il modo migliore per affrontare la vita (Di lunedì 13 marzo 2023) Il gesto di questa settimana sono le parole di Dejan Stankovic. Quelle che ha usato, il modo in cui le ha dette, il tono che ha scelto. Stankovic... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Il gesto di questa settimana sono le parole di Dejan. Quelle che ha usato, ilin cui le ha dette, il tono che ha scelto....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La lezione di Stankovic: la mitezza è il modo migliore per affrontare la vita: Il gesto di questa settimana sono le… - cmdotcom : La lezione di #Stankovic: la mitezza è il modo migliore per affrontare la vita - onaridjokosa : RT @SpaceSerieA: ?? L'abbraccio di #Stankovic a #Vlahovic è una lezione di vita ? il 99% delle persone che frequentano i social (in questo… - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? L'abbraccio di #Stankovic a #Vlahovic è una lezione di vita ? il 99% delle persone che frequentano i social (in questo… - SpaceSerieA : ?? L'abbraccio di #Stankovic a #Vlahovic è una lezione di vita ? il 99% delle persone che frequentano i social (in… -