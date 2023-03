La lezione della famiglia Attanasio (Di lunedì 13 marzo 2023) In un tempo in cui esercitare il cattivismo e reclamare il diritto alla vendetta è una medaglia c’è una notizia considerata minore che si infila nelle pieghe dei giornali che contiene una lezione di civiltà. Nella capitale Kinshasa si sta tenendo il processo per l’assassinio dell’ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale, Mustapha Milambo. Il padre di Luca Attanasio chiede il carcere anziché la pena di morte per i sei accusati di aver ucciso l’ambasciatore italiano in Congo Di fronte alla richiesta della pena di morte per i componenti del commando che ha ucciso suo figlio il padre di Attanasio ha preso carta e penna e ha scritto al giudice: “Il sottoscritto, Salvatore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) In un tempo in cui esercitare il cattivismo e reclamare il diritto alla vendetta è una medaglia c’è una notizia considerata minore che si infila nelle pieghe dei giornali che contiene unadi civiltà. Nella capitale Kinshasa si sta tenendo il processo per l’assassinio dell’ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale, Mustapha Milambo. Il padre di Lucachiede il carcere anziché la pena di morte per i sei accusati di aver ucciso l’ambasciatore italiano in Congo Di fronte alla richiestapena di morte per i componenti del commando che ha ucciso suo figlio il padre diha preso carta e penna e ha scritto al giudice: “Il sottoscritto, Salvatore ...

