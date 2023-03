La Lega vuole abolire la protezione speciale (Di lunedì 13 marzo 2023) “La protezione speciale è una fattispecie che si è allargata a dismisura e l’intento del governo è abolirla”. È quanto ha detto a La Stampa il sottosegretario leghista all’Interno, Nicola Molteni (nella foto con Salvini), parlando di sbarchi e migranti. Il sottosegretario Molteni: “La protezione speciale è una fattispecie che si è allargata a dismisura e l’intento del governo è abolirla” “Credo che tutti siano consapevoli della necessità di intervenire per fermare quella che ormai è diventata una forma di sanatoria ilLegale – ha aggiunto l’esponente della Lega -, perché favorisce la concessione di permessi di soggiorno che vanno ben oltre la definizione di protezione internazionale. Dobbiamo garantire lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) “Laè una fattispecie che si è allargata a dismisura e l’intento del governo è abolirla”. È quanto ha detto a La Stampa il sottosegretario leghista all’Interno, Nicola Molteni (nella foto con Salvini), parlando di sbarchi e migranti. Il sottosegretario Molteni: “Laè una fattispecie che si è allargata a dismisura e l’intento del governo è abolirla” “Credo che tutti siano consapevoli della necessità di intervenire per fermare quella che ormai è diventata una forma di sanatoria ille – ha aggiunto l’esponente della-, perché favorisce la concessione di permessi di soggiorno che vanno ben oltre la definizione diinternazionale. Dobbiamo garantire lo status di rifugiato e lasussidiaria ...

