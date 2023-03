La Lega Serie A vuole Sky, Casini e De Siervo non smentiscono (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini insieme all’amministratore deLegato Luigi De Siervo hanno commentato le indiscrezioni circa l’ipotesi che la Serie A utilizzi i fondi messi a disposizione dagli istituti di credito per acquistare Sky Italia. Secondo il presidente al momento non c’è nulla di concreto. Le loro parole non sono certo delle smentite: «Al momento non c’è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno. È chiaro che se analizzano le discussioni del passato, alcune anche attuali, l’acquisizione di Sky potrebbe essere in questo quadro». A Casini si è aggiunto il commento di De Siervo: «In questo momento le squadre devono valutare prima se farsi affiancare dai fondi o meno, c’è un ragionamento precedente da fare». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente dellaA Lorenzoinsieme all’amministratore deto Luigi Dehanno commentato le indiscrezioni circa l’ipotesi che laA utilizzi i fondi messi a disposizione dagli istituti di credito per acquistare Sky Italia. Secondo il presidente al momento non c’è nulla di concreto. Le loro parole non sono certo delle smentite: «Al momento non c’è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno. È chiaro che se analizzano le discussioni del passato, alcune anche attuali, l’acquisizione di Sky potrebbe essere in questo quadro». Asi è aggiunto il commento di De: «In questo momento le squadre devono valutare prima se farsi affiancare dai fondi o meno, c’è un ragionamento precedente da fare». L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Resta anche senza le coppe e a patto (si legge nel finale) di ridursi un po’ lo stipendio. E sì, è vero, c’è quel r… - ciromagliulo26 : RT @CampiMinati: 2) Parcheggio in serie minori: Juventus ha due squadre, una in Lega Pro, l'altra in serie A. Al 31-01-23, un solo giocator… - sportli26181512 : Format a 4 squadre e si giocherà in Arabia Saudita: ecco come cambia la Supercoppa italiana: Format a 4 squadre e s… - ciromagliulo26 : RT @CampiMinati: Elevato valore di compravendita: il prezzo medio dei calciatori che oggi militano in serie A o equivalenti (9) è 9,5 milio… - robertopontillo : La Lega Serie A vara la Supercoppa italiana versione Final Four. La competizione si disputerà nel nuovo format con… -