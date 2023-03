La Lega Serie A vuole comprare Sky Italia (Di lunedì 13 marzo 2023) La Lega Serie A valuta una operazione in contropiede sul tema diritti tv. Oggi infatti nell’assemblea dei club, come riportato da La Stampa, sarà proposta l’idea di utilizzare i soldi derivanti dalle proposte dei vari istituti di credito per acquistare Sky Italia dal colosso statunitense Comcast. L’operazione, prosegue il quotidiano, servirebbe per costruire la piattaforma televisiva L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) LaA valuta una operazione in contropiede sul tema diritti tv. Oggi infatti nell’assemblea dei club, come riportato da La Stampa, sarà proposta l’idea di utilizzare i soldi derivanti dalle proposte dei vari istituti di credito per acquistare Skydal colosso statunitense Comcast. L’operazione, prosegue il quotidiano, servirebbe per costruire la piattaforma televisiva L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

