La Lega Serie A vuole comprare Sky Italia utilizzando i prestiti delle banche La Stampa

(Di lunedì 13 marzo 2023) “LaSky“. Titola così Laun pezzo in cui spiega che laCalcio valuta di chiederealleper avanzare un’offerta per la pay-tv. Oggi l’assemblea dei club studierà l’affare. Nell’assemblea di oggi ci sono due decisioni da prendere, entrambe molto importanti: la prossima asta per i diritti tv e il negoziato con i cinque fondi di investimento e le quattrod’affari che si sono offerti di finanziare il campionatono. Lascrive: “La maggioranza dei 20 presidenti pare ormai orientata verso una soluzione di debito. Per trattare cioè con uno degli istituti di credito che hanno messo sul piattofra uno e due miliardi di euro. C’è tuttavia sul tavolo una ...

LaCalcio diA vuole comprare Sky. Oggi a Milano è in programma un'assemblea dei club. All'ordine del giorno ci sono due punti. Ovvero la prossima asta per i diritti tv e il negoziato con i ...

