La Juve si ispira alla zebra per la maglia Home 2023/24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Il manto di una zebra come nuova "pelle" della Juventus nella prossima stagione. Il portale specializzato Footy Headlines ha fatto trapelare le previsioni a proposito della nuova maglia Home che i bianconeri indosseranno nella prossima stagione. Come per gli ultimi anni, anche la divisa 2023/24 sarà firmata da Adidas. Il look della nuova divisa da L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

