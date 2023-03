La Juve considerava Dybala rotto, e ha speso 10 milioni per Pogba: 35 minuti in 37 partite (Gazzetta) (Di lunedì 13 marzo 2023) Pogba era venuto alla Juventus per rilanciarsi e invece la sua stagione, scrive la Gazzetta dello Sport, si è trasformata in un calvario. Anche ieri è stato nuovamente assente per infortunio. Si teme uno stiramento che lo terrà lontano dai campi per un mese. Oggi sarà sottoposto agli esami. La rosea scrive: “Pogba ha saltato 34 partite su 37, giocando solo 35’. È stato convocato tre volte e una (col Monza) è rimasto per 90’ in panchina”. La Juve è molto infastidita, anche perché aveva deciso di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala perché preoccupata della fragilità fisica dell’argentino, ma si ritrova a pagare lo stesso stipendio a Pogba che non gioca praticamente mai. “Inutile dire che la Juve oltre a essere preoccupata è anche ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023)era venuto allantus per rilanciarsi e invece la sua stagione, scrive ladello Sport, si è trasformata in un calvario. Anche ieri è stato nuovamente assente per infortunio. Si teme uno stiramento che lo terrà lontano dai campi per un mese. Oggi sarà sottoposto agli esami. La rosea scrive: “ha saltato 34su 37, giocando solo 35’. È stato convocato tre volte e una (col Monza) è rimasto per 90’ in panchina”. Laè molto infastidita, anche perché aveva deciso di non rinnovare il contratto di Pauloperché preoccupata della fragilità fisica dell’argentino, ma si ritrova a pagare lo stesso stipendio ache non gioca praticamente mai. “Inutile dire che laoltre a essere preoccupata è anche ...

