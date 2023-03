La Johns Hopkins University ha interrotto le operazioni del suo Coronavirus Resource Center

(Di lunedì 13 marzo 2023) La pandemia è finita. I segnali ci sono e sono evidenti. Dopo tre anni di monitoraggio attivo dei dati sul Covid su scala mondiale, dal 10 marzo , il servizio che con i suoi bollettini in tempo reale è stato da subito un faro sull’andamento internazionale dei contagi della pandemia. I dati completi sulla pandemia del sito web “rimarranno gratuiti e accessibili a ricercatori, giornalisti e pubblico per tutti i dati riportati tra il 22 gennaio 2020 e il 10 marzo 2023”, scrive la. I numeri “finali” di questa pandemia dicono: 676 milioni di contagiati, oltre 13 miliardi di vaccini inoculati ma soprattutto 6.881.955 morti.

Esattamente tre anni dopo il giorno in cui l'OMS consacrò quella del Covid 19 con la definizione ufficiale di 'pandemia', laUniversity, che da allora ha dedicato un sito alla raccolta dei dati ufficiali forniti dai Paesi su morti e contagi diventando il punto di riferimento di tutte le statistiche mondiali e ...Professor Giovanni Rezza, lei è direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute. La decisione dellaUniversity è un segnale che la pandemia è davvero ...Il Centro per le risorse mediche sul coronavirus curato per tre anni dallaUniversity ha smesso di raccogliere e aggiornare i dati in merito all'andamento globale della pandemia il 10 marzo 2023. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che il centro dati curato ...

Sono passati tre anni da quando l'OMS definì la diffusione del coronavirus come «pandemia» – Fermato l'aggiornamento, che finora conta oltre 676 milioni di casi accertati e 6.881.955 morti ...