La guerra fredda si combatte in Africa: in palio il futuro dell'energia (Di lunedì 13 marzo 2023) Nel 2022 è iniziata la nuova guerra fredda. Dopo Vietnam, Corea, Afghanistan, Siria, Iraq, Georgia ora tocca all’Ucraina prestare il suo territorio ai grandi imperi (Usa, Russia e Cina), in modo che possano confrontarsi in modo discreto, a bassa intensità. La vera guerra fredda, tuttavia, è in Africa. Da due decenni l’Africa è territorio conteso tra Occidente e Oriente. Da un lato c’è la Nato dall’altro Cina/Russia. Il vero futuro dell’Europa non si combatterà in Ucraina ma in Africa. Facciamo il punto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 marzo 2023) Nel 2022 è iniziata la nuova. Dopo Vietnam, Corea, Afghanistan, Siria, Iraq, Georgia ora tocca all’Ucraina prestare il suo territorio ai grandi imperi (Usa, Russia e Cina), in modo che possano confrontarsi in modo discreto, a bassa intensità. La vera, tuttavia, è in. Da due decenni l’è territorio conteso tra Occidente e Oriente. Da un lato c’è la Nato dall’altro Cina/Russia. Il vero’Europa non sirà in Ucraina ma in. Facciamo il punto. Segui su affaritaliani.it

