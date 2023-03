La grinta di Beatrice Tassone | ' Anche io voglio un posto nella società'

'Questa è la vicenda di un'adolescente che sfata tutti i i luoghi comuni sulla sua generazione' dice il direttore del ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Libertà,e personalità esplosiva. Sabato 11 marzoQuinta , medaglia d'argento a X Factor 2022, ha fatto tappa a Milano per la seconda anteprima del Sesso Tour . La giovanissima cantante è ...Balzano fa entrare Gaia Mutazzi a dar fiato aFolghera ma ormai il set è andato, ... Anche Verbania però ha risorse e non muore mai e soprattutto al momento giusto sa trovareraschiando ...

La grinta di Beatrice Il lavoro è autonomia "Anche io voglio un posto nella società" IL GIORNO

Albina, ipovedente e autistica, Tassone a 18 anni entra nel team PizzAut "Rinuncio all’indennità: la disabilità non è sempre e solo un ostacolo".Da Lacrime a Sesso passando per le cover di Teorema di Marco Ferradini e di Believe di Cher, Beatrice Quinta ha conquistato il pubblico del capoluogo meneghino Libertà, grinta e personalità esplosiva.