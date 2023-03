La grinta di Beatrice Tassone | “Anche io voglio un posto nella società”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Questa è la vicenda di un’adolescente che sfata tutti i i luoghi comuni sulla sua generazione” dice il direttore del personale di Coop Lombardia, Luca Rizzardi. La ragazza a cui fa riferimento è albina, autistica, ha 18 anni e non ha mai smesso di lottare per il sogno più grande: l’autonomia. Nonostante sia ipovedente, studentessa di Cologno Monzese, hinterland milanese, disegna con un tratto che lascia di stucco, ha realizzato un fumetto che racconta la sua storia e oggi rinuncia alla pensione per lavorare. Prima autistica a entrare nel marchio della grande distribuzione, è stata infatti assunta da Coop e andrà in distaccamento a PizzAut, la pizzeria fondata a Cassina de’ Pecchi da Nico Acampora per dare una chance a tanti ragazzi come lei. La catena di supermercati è sponsor del progetto di inclusione sin ...