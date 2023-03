La Georgia e l’epopea di Saak’asvili nel libro di Flammini

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 marzo 2023) Se l’Unione europea si dissolvesse oggi sotto i colpi delle ossessioni centrifughe e delle rivendicazioni nazionalistiche, ne uscirebbero ventisette Stati che dovrebbero reinventare il loro sistema monetario, gli accordi commerciali, i rapporti alle frontiere e che dovrebbero anche gestire le spinte centrifughe interne di movimenti indipendentisti, piccoli terremoti nazionali capaci di far scoppiare dissapori, recriminazioni e persino conflitti. Dopo l’uscita del Regno Unito nel 2017, l’appartenenza all’Unione europea è messa sempre meno in discussione anche dai partiti che un tempo minacciavano di accodarsi all’effetto Brexit, perché si sono accorti che farne parte assicura più vantaggi che starne fuori. Alla fine degli anni Ottanta, in pochi credevano che rimanere dentro all’Unione Sovietica fosse più proficuo, ma quando il blocco cessò di esistere, le ex repubbliche dovettero ...