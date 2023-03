La gara di velocità tra moto | poi l' impatto contro l' auto | morto un 16enne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolloNoleggio : MOLLO NOLEGGIO è sinonimo di SICUREZZA,SEMPRE!Anche durante la Classica TIRRENO-ADRIATICO che si è corsa nei giorni… - _ONLYTH3BRAV3_ : RT @frenaamano: @rosacalifano32 Anche io ho fatto una gara di velocità contro flash. Lui è arrivato terzo - GraziaVannucci : RT @frenaamano: @rosacalifano32 Anche io ho fatto una gara di velocità contro flash. Lui è arrivato terzo - annacasini96 : RT @frenaamano: @rosacalifano32 Anche io ho fatto una gara di velocità contro flash. Lui è arrivato terzo - Giulia22tr : RT @frenaamano: @rosacalifano32 Anche io ho fatto una gara di velocità contro flash. Lui è arrivato terzo -

...spettatori di quella che a quanto riporta anche l' Ansa poteva trattarsi di unaclandestina o ... Lo scontro è avvenuto ad altissima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre ai ......i video dell'incidente che circolano sul web girati dai tanti ragazzi presenti a seguire la. [[... non sono riusciti ad evitarla, andandoci a finire contro a forte. Sul posto sono ...In Rete girano numerosi video dell'incidente che tanti ragazzi presenti a seguire la... di Carate Brianza (Monza), non sono riusciti ad evitarla, urtandola a forte. Sul posto sono ...