La Fiorentina ora vola anche in campionato (Di lunedì 13 marzo 2023) La Fiorentina di Vincenzo Italiano sembra aver ritrovato la condizione e la fiducia dopo un periodo poco positivo. La vittoria sulla Cremonese è la quinta consecutiva tra campionato ed Europa, ma nell'ultimo periodo la viola sembra aver ritrovato concretezza e ha imparato a chiudere le partite. Torna in corsa per l'Europa, nonostante i punti siano ancora tanti da recuperare e si gioca la Conference. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

