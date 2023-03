La figlia del generale: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 13 marzo 2023) La figlia del generale: trama, cast e streaming del film Stasera, lunedì 13 marzo 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda La figlia del generale (The General’s Daughter), film del 1999 diretto da Simon West, tratto dall’omonimo romanzo del 1992 di Nelson DeMille. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Paul Brenner, veterano della guerra del Vietnam e sottufficiale del CID, la divisione investigativa criminale dell’esercito che opera sotto il falso nome di Frank White, sergente maggiore dei Marines, viene incaricato da William Kent, suo amico e colonnello della polizia militare, di investigare su di un traffico di armi nella base di Fort MacCallum in Georgia. Contemporaneamente, all’interno della base, viene scoperto il cadavere del capitano Elizabeth Campbell, ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) Ladel: trama, cast e streaming delStasera, lunedì 13 marzo 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Ladel(The General’s Daughter),del 1999 diretto da Simon West, tratto dall’omonimo romanzo del 1992 di Nelson DeMille. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Paul Brenner, veterano della guerra del Vietnam e sottufficiale del CID, la divisione investigativa criminale dell’esercito che opera sotto il falso nome di Frank White, sergente maggiore dei Marines, viene incaricato da William Kent, suo amico e colonnello della polizia militare, di investigare su di un traffico di armi nella base di Fort MacCallum in Georgia. Contemporaneamente, all’interno della base, viene scoperto il cadavere del capitano Elizabeth Campbell, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivatroubles : RT @lvogruppo: Un accorato e lucido sfogo, completato da osservazioni precise, di una figlia a cui, in nome del Covid ed in applicazione de… - Manuela23691068 : @GrandeFratello @MedInfinityIT Sinceramente di vedere il padre di Antonella non ne ho voglia. Avete fatto gli inter… - schiva_questa : @scribbi Mia figlia ci andò con la maglietta del tour di Calcutta, alla triennale. Venerdì, per la magistrale, si m… - Stefani66135695 : @BBorgnsi @GrandeFratello @alfosignorini @MedInfinityIT sara ' @patrizia_ross perche antonella dice lavvocato lami… - Serena27711917 : RT @Adriano72197026: La verità è figlia del tempo ?? -