La Fials sul ‘San Pio’ | “Proroga contratti dei precari | i conti non tornano”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dellaProvinciale di Benevento sulla questione’ all’ospedale San Pio di Benevento. L’azienda Ospedaliera San Pio di Benevento prosegue sulla stessa strada tracciata dai precedenti Direttori Generali. Prosegue non solo con gli stessi illegittimi “direttori di orchestra”, da questa organizzazione sindacale già segnalati alle sedi competenti, (15 anni di Direttore di dipartimento quando la legge ne consente al massimo 6) ma prosegue anche con gli stessi “suonatori”. Non fa quindi meraviglia che la delibera n.206/2023 avente ad oggetto: “a tempo determinato per i profili di C.P.S. Infermiere – C.P.S. Tecnico di laboratorio biomedico e C.P.S. Ostetrica ai sensi della legge di bilancio 197/2022 Art.1 Comma ...