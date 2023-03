“La fabbrica degli animali | una catena di sfruttamento” L’anticipazione del documentario di Arte Tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ogni anno, 70 miliardi divengono condotti al macello al termine di una vita di sofferenze, confinati all’interno di strutture dedite all’allevamento intensivo. Tra analisi storica e un’immersione nella cruda realtà dell’industria della carne, questa inchiesta tenta di far luce su un sistema che ha reso merceesseri viventi. Nel mondo, l’80%trascorre l’intera vita in strutture dedicate agli allevamenti intensivi, finalizzati alla commercializzazione della carne su larga scala. Dalla nascita alla morte, l’esistenza di questi esseri viventi è scandita da violenze e maltrattamenti: mutilazioni, gravidanze artificiali, confinamenti in edifici sovraffollati, per poi concludersi con la macellazione – ultimo stadio delladi produzione. Il tutto senza poter mai vedere la ...