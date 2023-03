Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertozoppi68 : RT @negrialbe: Alberto Negri - L’accordo della diplomazia cinese che scuote Biden IRAN-ARABIA SAUDITA. La ripresa delle relazioni diplomati… - FiordellisiFran : RT @negrialbe: Alberto Negri - L’accordo della diplomazia cinese che scuote Biden IRAN-ARABIA SAUDITA. La ripresa delle relazioni diplomati… - stefanogussoni : RT @negrialbe: Alberto Negri - L’accordo della diplomazia cinese che scuote Biden IRAN-ARABIA SAUDITA. La ripresa delle relazioni diplomati… - sciudar : RT @negrialbe: Alberto Negri - L’accordo della diplomazia cinese che scuote Biden IRAN-ARABIA SAUDITA. La ripresa delle relazioni diplomati… - Paolo09195641 : RT @negrialbe: Alberto Negri - L’accordo della diplomazia cinese che scuote Biden IRAN-ARABIA SAUDITA. La ripresa delle relazioni diplomati… -

È a, infatti, che il 10 marzo è stato firmato l'accordo. La fotografia del capo dellacinese, il consigliere di stato Wang Yi, insieme ai due ministri di Arabia Saudita e Iran ...Checché se ne dicanon ha una vera alleanza con la Russia e non ha nessun interesse a far finire rapidamente una guerra che indebolisce sia l'Europa che Mosca. La Cina pensa per sé , fa i ...Il riallacciamento delle relazioni diplomatiche ufficiali tra l'Arabia Saudita e l'Iran grazie alla decisiva mediazione cinese rappresenta un successo delladi. Spiazzata, l'amministrazione Biden ha accusato il colpo e può fare poco oltre che mettere in guardia sulla possibilità che Tehran non rispetti l'accordo. I dettagli dell'accordo ...

La diplomazia di Pechino arriva in Medio Oriente - Pierre Haski Internazionale

Professor Sapelli, circa un anno fa, poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina, Lei aveva preconizzato un conflitto lungo e una efficacia molto dubbia delle sanzioni occidentali. Come vede oggi la si ...La ripresa imminente delle relazioni diplomatiche tra due antichi rivali ottenuta da Pechino è la dimostrazione che il mondo cambia più velocemente di quanto si possa immaginare qui in Occidente ...