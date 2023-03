La crisi si abbatte sui milanesi | meno spese per ristoranti e vacanze | nessun risparmio sulla salute

(Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si risparmia su tutto, tranne che: itagliano le, ma non quelle sanitarie, stando alal report di Uni, che certifica come di fronte allariducano le, ma non rinuncino e anzi vogliano aumentare leper tutelare la propria. Lae le abitudini dei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... con un picco del 48,7% nel 2015, all'indomani della primacon la Russia. È rimasto sopra il ... L'inflazione in Ucrainail potere d'acquisto Certo, in generale c'è stato un miglioramento: ...Unacambia le carte in tavola. Basta un rivolgimento politico, culturale, economico a ... Eeaao ha travolto con il suo immaginario i media e i social di mezzo mondo e ora sicome uno ...Segno che laè finita, o che le famiglie non hanno più nulla da vendere VIABILITA' Cherasco ... LANGHE - Doglianipalazzo per rifare la piazza : L'obiettivo di fare di piazza Martiri il ...

Crisi e consumi alimentari, crollano carne e pesce. Boom dei discount Agronotizie

La crisi e le abitudini dei milanesi: non si taglia sulla salute, si rinuncia a ristoranti e bar, ad abbigliamento e vacanze ...Le origini della crisi tra Russia e Ucraina sono piuttosto (se pur non troppo) antiche. Iniziarono, infatti, nel 1932, quando l’URSS di Stalin fu accusato di aver indotto la cosiddetta Holodomor, ovve ...