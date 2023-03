La Corte d’Appello pubblica le motivazioni della squalifica a Mourinho (Di lunedì 13 marzo 2023) La Corte d’Appello ha pubblicato le motivazioni dietro alla conferma della squalifica dell’allenatore della Roma. Mourinho era stato squalificato dopo l’acceso diverbio avuto con il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma del 28 febbraio scorso. Dopo la conferma delle due giornate di squalifica, di seguito alcuni estratti del comunicato della Corte d’Appello che spiega il perché della squalifica: “Tutto quanto raccolto non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig. Mourinho – la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Lahato ledietro alla confermadell’allenatoreRoma.era statoto dopo l’acceso diverbio avuto con il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma del 28 febbraio scorso. Dopo la conferma delle due giornate di, di seguito alcuni estratti del comunicatoche spiega il perché: “Tutto quanto raccolto non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazionecondotta tenuta del sig.– la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo ...

Sono state pubblicate le motivazioni della conferma delle due giornate di squalifica di José Mourinho per il caso Serra decisa dalla Corte d'appello federale, che ha respinto il ricorso della Roma. Il motivo Non ci sono "evidenze certe per ribaltare la decisione del giudice di prime cure".