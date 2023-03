La contessa diventerà un personaggio importante in questa seconda stagione Ma sarà pericolosa per il commissario?

(Di lunedì 13 marzo 2023) Non avamo dubbi, il ritorno delRicciardi in tv ha riscosso un grande successo di pubblico. Era nell’aria: la combinazione poliziesco, melò, paranormal e Lino Guanciale ha fatto ancora centro. Senza dimenticare la penna di Maurizio De Giovanni, che ha inventato uno dei personaggi più amati della tv generalista dopo Montalbano. Lino Guanciale: vita, Instagram, film e amori guarda le foto Leggi anche › Ritorna “IlRicciardi”, e finalmente il poliziotto tormentato si apre ...

