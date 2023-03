(Di lunedì 13 marzo 2023). Durante la scorsa notteha vinto la statuetta come Miglior Attore Protagonista, un premio per la sua interpretazione nel film The Whale. Il protagonista del film diretto da Darren Aronofsky The Whale, ha avuto la meglio sull’altro favorito Austin Butler, protagonista di Elvis – pellicola diretta da ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Camisailor : Vi giuro che quando hanno detto il suo nome mi sono messa a piangere per la commozione. Sono stra contenta della su… -

Diffusaper la vittoria di Michelle Yeoh, incoronata miglior protagonista, battendo la ... A dare però una profonda scossa emotiva alla platea èFraser, miglior attore per "The Whale".La voce rotta dallaFraser ha usato metafore nautiche dopo aver ritirato il suo Oscar come Miglior Attore ......fatto da asso pigliatutto in una serata senza particolari incidenti e all'insegna della. ...FRASER come migliore attore per The Whale ha portato a quota otto il numero di Oscar ...

La commozione di Brendan Fraser nel discorso agli Oscar Tag24

Oscar 2023, alla fine i Daniels hanno fatto la "rivoluzione" a Hollywood. Il duo Daniel Kwan e Daniel Scheinert con il film visionario-folle "Everything Everywhere All at Once" ha ottenuto le statuett ...Everything Everywhere All at Once, il film di Daniel Kwan, Daniel Scheinert e Jonathan Wang, pigliatutto: nella notte, alla cerimonia degli Oscar è stato premiato con sei statuette come: miglior film, ...