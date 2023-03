La clamorosa virata Lgbt della Lega

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – Cara “comunità”, hai un nuovo alleato, e potrebbe chiamarsi incredibilmente. Almeno a giudicare dalle esternazioni di esponenti del Carroccio i quali, negli ultimi giorni, hanno portato lo stesso partito, da sempre critico verso i capricci delle minoranze arcobalenate, a un saltoquaglia come pochi altri se ne sono visti nella politica italiana., da nemici ad amici? Come riporta il CorriereSera, la somma degli equivoci comincia ad essere a dir poco imbarazzante. Per non parlare del peso delle dichiarazioni, e in questa speciale classifica non possono che spiccare le parole di Luca Zaia. Il presidenteRegione Veneto qualche giorno fa l’aveva buttata bruttina, anzi terribile, definendo “una scelta di civiltà” il ...