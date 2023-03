“La Cina è convinta di poter essere la vincitrice della guerra in Ucraina” (Di lunedì 13 marzo 2023) François Godement, consigliere per l’Asia presso l’Institut Montaigne, è stato intervistato dal Figaro. Le Figaro – La Cina ha svelato lo scorso 24 febbraio una proposta di piano di pace per mettere fine alla guerra tra l’Ucraina e la Russia. Questo documento invita le parti implicate a “sostenere la Russia e l’Ucraina per lavorare nella stessa direzione e ripristinare il dialogo diretto il prima possibile”. Cosa bisogna considerare in questo testo? Può essere preso sul serio? François Godement – Questo piano riprende i principali elementi della posizione cinese dall’inizio dell’invasione. Anzitutto, si parla di “crisi Ucraina”. E non di guerra, né del ruolo della Russia. Il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità non ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 marzo 2023) François Godement, consigliere per l’Asia presso l’Institut Montaigne, è stato intervistato dal Figaro. Le Figaro – Laha svelato lo scorso 24 febbraio una proposta di piano di pace per mettere fine allatra l’e la Russia. Questo documento invita le parti implicate a “sostenere la Russia e l’per lavorare nella stessa direzione e ripristinare il dialogo diretto il prima possibile”. Cosa bisogna considerare in questo testo? Può essere preso sul serio? François Godement – Questo piano riprende i principali elementiposizione cinese dall’inizio dell’invasione. Anzitutto, si parla di “crisi”. E non di, né del ruoloRussia. Il rispetto dell’integrità territoriale esovranità non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... schiva_questa : @stacce2021 @semioticmonkey @tommicavagna Ma io non sono del tutto convinta che la Cina sia l’anti usa. Secondo me… - SellaInsights : L’Occidente unito contro la Cina nella spinta tecnologica: l’Europa è convinta della potenziale pericolosità del go… - LPortinaia1 : Impatto deciviso sul pianeta solo se sei convinta che Cina ed India non facciano parte di questo mondo - liverslayer : @mentecritica Temo che la cina abbia mandato avanti la russia per capire che cosa succede quando si invade uno stat… - Max_Deidda : Patty Pravo: «La situazione è tragica, non solo in Italia; nel mondo. Rischiamo davvero la terza guerra mondiale. A… -