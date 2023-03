La cannabis fa bene o male al sonno?

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’insonnia è uno dei problemi più diffusi nella società occidentale. Molte persone utilizzano laper conciliare il, ma questo metodo è effettivamente efficace? Ilinsufficiente può danneggiare in modo considerevole la salute, influendo negativamente su umore ed energia. L’insonnia è stata persino collegata a una serie di problemi tra cui demenza, depressione, malattie cardiache e indebolimento del sistema immunitario. Nel 2020, uno studio del Dipartimento della salute e dei servizi umani ha rilevato che circa l’8% degli adulti ha riferito di assumere regolarmente farmaci per ilper aiutarli ad addormentarsi o rimanere addormentati. Altri riferiscono di fare uso abituale di marijuana prima di andare a letto. In un sondaggio pubblicato nel 2022 su oltre 27.000 consumatori di marijuana medica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucequantistica : @massimo75829469 @DmitryEvic E di brutto,ma per fare numero,va bene anche così,viste le idee malsane che hanno, per… - FilippoLicari4 : @andreapurgatori Prof, ma una puntata dedicata alla storia del proibizionismo quando ce la fa? L'argomento… - mariva7979 : #Iusoli, #finevita e coltivazione della #cannabis sono le priorità della nuova segretaria del #PD, #EllySchlein. Po… -

... "Mia figlia in corpo non hané alcol, niente. Quando esce con gli amici una birretta se la fa ma finisce lì. Chiedete in ospedale, non c'è un parametro che non vadanel sangue. Certo, ......aperte alla legalizzazione o comunque alla regolarizzazione di sostanze psicotrope come la... nel vino c'è sempre qualcosa che può fare più o meno. Le prove che abbiamo a disposizione ...possiede e gestisce una piattaforma che fornisce ai consumatori informazioni sullae li mette in contatto con marchi die rivenditori autorizzati. La notizia più recente è che la ...

Cannabis for future: il nuovo canale Twitch Dolce Vita Magazine

Un cane è stato portato d'urgenza in ambulatorio e visitato dai veterinari dopo che ha ingerito una caramella alla cannabis ...Molte cose sono straordinarie quando si parla del cervello. Ascolta: Tenere in forma il cervello si può. Ecco come non perdere la testa Lungo tutta la vita, se tenuto attivo, ...