La calciatrice ha un tumore e si opera, la Ternana le rinnova il contratto: 'Mi hanno fatto piangere' (Di lunedì 13 marzo 2023) Deborah Salvatori Rinaldi ha ricevuto due splendide notizie nel giro di poche ore. Dopo lo spavento per la scoperta di avere un tumore , l'attaccante della Ternana Women , ha subito trovato la voglia ...

