La BBC sta perdendo la sua indipendenza? (Di lunedì 13 marzo 2023) Il caso Lineker ha causato un dibattito sulla prossimità tra i vertici della storica tv pubblica e il partito Conservatore, al governo nel Regno Unito Leggi su ilpost (Di lunedì 13 marzo 2023) Il caso Lineker ha causato un dibattito sulla prossimità tra i vertici della storica tv pubblica e il partito Conservatore, al governo nel Regno Unito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : La BBC sta perdendo la sua indipendenza? - RainbowSB2016 : Impossibile capire appieno che cosa sta accadendo con l'affaire #BBC in #UK, e la disumana deriva fascio-nazi in cu… - sportli26181512 : Lineker sospeso dalla BBC, e se fosse successo in Italia? Il potere ama mezze misure e mezze calzette: Sarebbe succ… - iosono_fabio : Ricordiamo che nella BBC #Chiellini e #Barzagli erano i fenomeni e che #Bonucci è sempre stato una pippa, e ora lo… - FrancoPen62 : RT @CarloF0554ti: Pensavo a Lineker che, per un commento antigovernativo sui social con successiva sanzione, sta scatenando un putiferio ch… -