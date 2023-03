La Bbc ostaggio di una finta imparzialità si rimangia la cacciata della star Lineker (Di lunedì 13 marzo 2023) Strana tempesta, l’affare Lineker: qualcuno ne è uscito meglio di come è entrato. A partire dall’ex calciatore e presentatore di “Match of the Day”, che ha d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 marzo 2023) Strana tempesta, l’affare: qualcuno ne è uscito meglio di come è entrato. A partire dall’ex calciatore e presentatore di “Match of the Day”, che ha d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : L'ex calciatore Lineker, oggi presentatore di uno dei più seguiti programmi sul calcio, è stato sospeso per aver cr… - trimpa48 : RT @Fata_Turch: La mitica #BBC ostaggio delle lobby #Tories non vuole mandare in onda un documentario di #DavidAttemborough! #UK dopo #Brex… - GiusPecoraro : RT @Fata_Turch: La mitica #BBC ostaggio delle lobby #Tories non vuole mandare in onda un documentario di #DavidAttemborough! #UK dopo #Brex… - ZPeppem : RT @Fata_Turch: La mitica #BBC ostaggio delle lobby #Tories non vuole mandare in onda un documentario di #DavidAttemborough! #UK dopo #Brex… - Rosabianca123 : RT @Fata_Turch: La mitica #BBC ostaggio delle lobby #Tories non vuole mandare in onda un documentario di #DavidAttemborough! #UK dopo #Brex… -