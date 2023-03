La battaglia del POS: tagliare i costi per spese sotto i 30 euro, la proposta (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua a più riprese la battaglia del POS, un argomento “caldo” e che sta particolarmente a cuore sia ai consumatori che agli esercenti. E l’occasione per una nuova manche è data dal tavolo tecnico sul taglio taglio delle commissioni sui pagamenti tramite Pos convocato dal ministero dell’Economia per il 17 marzo: per Confesercenti Cuneo è necessario quantomeno abolire i costi delle commissioni POS per le spese che si registrano al di sotto dei 30 euro. Ricordiamo che, al momento, il POS è obbligatorio su qualsiasi importo. L’obbligo vale anche sui cosiddetti micropagamenti, vale a dire transazioni al di sotto di 5 euro. Ma quanto costa il POS? Per il direttore generale di Confesercenti Cuneo, Nadia dal Bono, “è una richiesta della nostra associazione, ... Leggi su fmag (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua a più riprese ladel POS, un argomento “caldo” e che sta particolarmente a cuore sia ai consumatori che agli esercenti. E l’occasione per una nuova manche è data dal tavolo tecnico sul taglio taglio delle commissioni sui pagamenti tramite Pos convocato dal ministero dell’Economia per il 17 marzo: per Confesercenti Cuneo è necessario quantomeno abolire idelle commissioni POS per leche si registrano al didei 30. Ricordiamo che, al momento, il POS è obbligatorio su qualsiasi importo. L’obbligo vale anche sui cosiddetti micropagamenti, vale a dire transazioni al didi 5. Ma quanto costa il POS? Per il direttore generale di Confesercenti Cuneo, Nadia dal Bono, “è una richiesta della nostra associazione, ...

