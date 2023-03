Kvaratskhelia, il nuovo Kaká: il gol alla prima stagione in Serie A (Di lunedì 13 marzo 2023) L’eroe del calcio italiano emerge dal Genoa: Kvicha Kvaratskhelia è un fenomeno miracoloso sulla scena calcistica. Incredibilmente dotato, ha fatto sognare tutti con la prestazione che ha dato nell’ultima di campionato contro l’Atalanta. Ma chi è questo giovane proveniente dalla Georgia che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli e della Serie A? Kvaratskhelia è arrivato nell’estate del 2022: poche furono le gocce d’inchiostro versate su di lui, ma adesso è un uomo da prima pagina e non solo grazie al suo tredicesimo gol stagionale. Questo lo pone in una posizione di rispetto tra le nuove sensazioni del calcio internazionale. Ma non è solo il gol che fa la differenza, è la sua classe e la capacità di piegare le difese avversarie come fossero pietre della storia. Il suo arrivo in Serie A ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) L’eroe del calcio italiano emerge dal Genoa: Kvichaè un fenomeno miracoloso sulla scena calcistica. Incredibilmente dotato, ha fatto sognare tutti con la prestazione che ha dato nell’ultima di campionato contro l’Atalanta. Ma chi è questo giovane proveniente dGeorgia che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli e dellaA?è arrivato nell’estate del 2022: poche furono le gocce d’inchiostro versate su di lui, ma adesso è un uomo dapagina e non solo grazie al suo tredicesimo gol stagionale. Questo lo pone in una posizione di rispetto tra le nuove sensazioni del calcio internazionale. Ma non è solo il gol che fa la differenza, è la sua classe e la capacità di piegare le difese avversarie come fossero pietre della storia. Il suo arrivo inA ...

