Kvaratskhelia è la gioia innocente di giocare a pallone

FALLI DA DIETRO – 26ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Zambo recupera palla per Osi che dà il via al capolavoro. L'artista di strada riceve, e inizia il ballo. Scherza col pallone e con gli avversari. Quanti sono gli avversari che semina? Sette, otto. Destro, sinistro, destro. Sterzata, sinistro, destro. Avevo un amico d'infanzia che era un vero campioncino. Nelle interminabili partite nel cortile di casa lui piccolo, spalle incacchiate, prendeva il pallone e ci faceva secchi tutti a uno a uno. Poi, solo davanti alla porta, che poi era il portone d'ingresso del cortile, si fermava. Ritornava indietro e ci faceva secchi tutti di nuovo. E nel suo dribblare vertiginoso accarezzando il pallone, sussurrandogli, nascondendolo e facendolo magicamente apparire, rideva sonoramente pazzo di gioia. Sono sicuro che Khiarastella ...

