Kvaratskhelia | c’è posta per te | il regalo di Guti

Leggi su zon

(Di lunedì 13 marzo 2023) La stagione di Kvichain azzurro è semplicemente sensazionale. Gol, assist e prestazioni devastanti catapultano il georgiano ed il Napoli direttamente nell’Olimpo del calcio moderno. Non è strano, infatti, che le prestazioni del numero 77 hanno attirato le attenzioni di tutti i top club europei. In una recente intervista l’esterno offensivo azzurro si è detto innamorato del Real Madrid e di, al quale si ispirava imitandone il numero di maglia quando cacava i primi campi da calcio da bambino. È proprio l’ex stella del Real Madrid ad esporsi in prima persona per convincerlo a trasferirsi in blancos.e il: la sua maglia autografata Proprio da Madrid arriva ildiper. Il numero ...