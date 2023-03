(Di lunedì 13 marzo 2023) Ai piedi del Vesuvio un’onda tanto leggera e avvolgente nessuno l’aveva mai vista: come apparsa dall’intercapedine di un mito profondissimo, quasi oscurata dalle foschie di un mare assonnato, si erge in flutti avvolgenti e, a tratti, pare un vortice tentacolare, talvolta esplode, emergendo dall’abisso. Eppure, dal non/dove avviene la manifestazione del sorprendente, dell’ignoto, dell’inatteso:. Sulle sponde del fiume Mtkvari, invece, sembra essere nato il mite raggiante Khvicha, arteria poderosa che attraversa la Tbilisi millenaria, proprio nel Caucaso, quel grembo del mondo che ci ha partoriti, prima di tornarsene, silenzioso, nel cono ombroso della Storia. . Delicato, elegante in ogni gesto, non sorride. Alla fine delle sue fantasmagoriche e frustranti serpentine, per i malcapitati difensori delle squadre avversarie, il pallone sembra travolgere con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxgallico : RT @napolista: Kvaratskhelia appartiene al cosmo asimmetrico dei taciturni Ha smascherato l’inutile del calcio. E noi, poveri mortali, a c… - napolista : Kvaratskhelia appartiene al cosmo asimmetrico dei taciturni Ha smascherato l’inutile del calcio. E noi, poveri mor… - dariodigennaro : “Il futuro della #Georgia appartiene all’Europa”, dice #Kvaratskhelia Kvara si è schierato accanto ai manifestanti… -

... ne abbiamo già parlato, eppure non sono riusciti a fermare: questa è una cosa che ... Ecco, Khvicha Kvratskheliagià a questo gruppo. È un fuoriclasse del dribbling che invalida ...Ed è un gol baggesco quello di Khvicha: l'ultima risorsa del calcio bambino. Un ... Kvara no, perché nonancora al mondo della finzione. Certo, reclama l'Europa per la sua ...La prima occasioneagli ospiti, che al 5 trovano la girata di testa da parte di Vecino ... Cross dalla sinistra di Zaccagni,rinvia corto e offre un ghiotto pallone al solito ...

Highlights — Il gol di Kvaratskhelia ci mostra cos’è il futuro del ruolo Undici

'Kvara è libero, e da calciatore libero dribbla, anche in modo eccessivo, ma continuando a dribblare tiene vivo il fuoco del calcio', le parole dello scrittore.È un gol archetipico. Che continuerà a segnare nell’eterno. Non lo segna una sola volta, ma per sempre. Ed è un gol baggesco quello di Khvicha Kvaratskhelia: ...