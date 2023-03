“Kvara non accetterà mai la maglia numero 10”, ecco il motivo (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo quanto arriva dalla Georgia, Khvicha Kvaratskhelia non accetterebbe mai di indossare la maglia numero 10 del Napoli. ecco le motivazioni Secondo quanto arriva dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, Khvicha Kvaratskhelia non sarebbe intezionato ad indossare la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona. Il giornalista è stato ospite a ‘Campania sport’ su canale 21 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo quanto arriva dalla Georgia, Khvichatskhelia non accetterebbe mai di indossare la10 del Napoli.le motivazioni Secondo quanto arriva dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, Khvichatskhelia non sarebbe intezionato ad indossare la10 di Diego Armando Maradona. Il giornalista è stato ospite a ‘Campania sport’ su canale 21 L'articolo

