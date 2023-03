Kurt Angle: “Lesnar vs Omos? È giusto che Brock inizi a contribuire al lancio di nuove star” (Di lunedì 13 marzo 2023) A WrestleMania 39 Brock Lesnar e Omos si affronteranno per la prima volta. A questo match si è arrivati dopo che “The Beast” si sarebbe rifiutato di affrontare Bray Wyatt allo “Showcase Of Immortals”. Sembra anche che la WWE avesse pensato a Steve Austin come possibile avversario di Lesnar, ma “Stone Cold”, non avrebbe dato la propria disponibilità. Sta di fatto che l’annunciato match contro Omos ha suscitato le lamentele di molti fan. C’è, però, chi la pensa diversamente; si tratta dell’eroe olimpico Kurt Angle. “giusto così” Durante il proprio podcast “The Kurt Angle Show”, l’eroe olimpico ha parlato del match tra Brock Lesnar e Omos in programma per WM ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 marzo 2023) A WrestleMania 39si affronteranno per la prima volta. A questo match si è arrivati dopo che “The Beast” si sarebbe rifiutato di affrontare Bray Wyatt allo “Showcase Of Immortals”. Sembra anche che la WWE avesse pensato a Steve Austin come possibile avversario di, ma “Stone Cold”, non avrebbe dato la propria disponibilità. Sta di fatto che l’annunciato match controha suscitato le lamentele di molti fan. C’è, però, chi la pensa diversamente; si tratta dell’eroe olimpico. “così” Durante il proprio podcast “TheShow”, l’eroe olimpico ha parlato del match train programma per WM ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Kurt Angle: “Lesnar vs Omos? È giusto che Brock inizi a contribuire al lancio di nuove star”… - bflores_19 : @_big_ben___ Prime Kurt angle vs prime omega Prime hangman vs prime eddie Guerrero - SpazioWrestling : Kurt Angle non ha nessun dubbio: ecco chi è il miglior wrestler della storia #WWE #KurtAngle - MatteoTamburin4 : @ocwsport Vista la canzone in sottofondo, effettivamente viene voglia di cantare 'Fai schifo' in inglese come succedeva a Kurt Angle... - Godzdomo : @D_Minuti Sta dietro solo a Brock Lesnar Vs Kurt Angle, match già scolpito nella storia di questo sport -