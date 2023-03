“King Toretto si risveglierà a giorni”: buone notizie per il pugile Scardina (Di lunedì 13 marzo 2023) Bollettino medico rassicurante per Daniele «King Toretto» Scardina , il pugile che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo un malore avvertito al... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 marzo 2023) Bollettino medico rassicurante per Daniele «, ilche dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo un malore avvertito al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Daniele Scardina, il post del fratello sulle condizioni di King Toretto - Damianodanny1 : COME STA DANIELE SCARDINA, ALIAS KING TORETTO? FRATELLO ROMPE SILENZIO: 'COMBATTE BATTAGLIA PER VITA, NON PERDET… - tiscalinews : 'Daniele continua silenziosamente a lottare per vincere la battaglia', c'è tanta speranza anche nel post sui social… - myfacepancake : tutto ció mi ricorda il mio ex che “stasera non ci sono ho un raduno di auto importante” e poi era al parcheggio de… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Le condizioni di Scardina migliorano: piccolo segnali positivi di King Toretto -